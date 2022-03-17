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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Санкции уже сломали хребет экономики России. Это будет страна четвертого мира

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Арестович: Санкции, которые ломают российскую экономику они в два месяца должны ее прикончить вообще
Арестович: Санкции, которые ломают российскую экономику – они в два месяца должны ее прикончить вообще
Фото: radiosvoboda.org

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что если россияне за два месяца не успеют уйти из Украины и компенсировать то, что натворили, они уже "не поднимутся". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Санкции убивают экономику России, просто хребет ломают. Сломали уже. Российские экономисты говорят: даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда не вернется к уровню "до войны". Слишком тяжелый удар пришелся, они будут вылезать десятилетиями из этих санкций. Но пока их никто не собирается снимать!" – отметил Арестович.

Он напомнил, что введены и персональные санкции, которые "крайне болезненно бьют по лицам, принимающим решения" – окружению президента РФ Владимира Путина, близким к нему олигархам, пропагандистам, спецслужбистам и т.д. 

"Российская оппозиция рассказывала мне, что [глава МИД РФ Сергей] Лавров умудрился купить себе сеть супермаркетов в США перед началом конфликта. Говорят, он ее сейчас активно продает, а никто брать не хочет. Многие понимают, что актив, может, и ценный, но из рук Лаврова не хочется", – рассказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что в мире также происходит "полная обструкция" российского академического сообщества, культурного сообщества, России отказывают в спорте, в кино.

"Культурная обструкция, персональные санкции и санкции, которые ломают российскую экономику, – они в два месяца должны ее прикончить вообще. Все, это страна "четвертого мира" будет! Не второго, не третьего, а четвертого. Поэтому россияне действуют в этих рамках. Если они за два месяца не успеют отсюда [из Украины] уйти и компенсировать нам то, что натворили, то они ж не поднимутся. А им не хочется ни персонально, ни в рамках государства быть страной четвертого мира, а именно к этому все идет", – считает Арестович. 

Война России против Украины. Главное 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, санкции, Сергей Лавров, экономика, Алексей Арестович, война России против Украины
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