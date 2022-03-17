Арестович: Санкции уже сломали хребет экономики России. Это будет страна четвертого мира

"Санкции убивают экономику России, просто хребет ломают. Сломали уже. Российские экономисты говорят: даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда не вернется к уровню "до войны". Слишком тяжелый удар пришелся, они будут вылезать десятилетиями из этих санкций. Но пока их никто не собирается снимать!" – отметил Арестович.

Он напомнил, что введены и персональные санкции, которые "крайне болезненно бьют по лицам, принимающим решения" – окружению президента РФ Владимира Путина, близким к нему олигархам, пропагандистам, спецслужбистам и т.д.

"Российская оппозиция рассказывала мне, что [глава МИД РФ Сергей] Лавров умудрился купить себе сеть супермаркетов в США перед началом конфликта. Говорят, он ее сейчас активно продает, а никто брать не хочет. Многие понимают, что актив, может, и ценный, но из рук Лаврова не хочется", – рассказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что в мире также происходит "полная обструкция" российского академического сообщества, культурного сообщества, России отказывают в спорте, в кино.

"Культурная обструкция, персональные санкции и санкции, которые ломают российскую экономику, – они в два месяца должны ее прикончить вообще. Все, это страна "четвертого мира" будет! Не второго, не третьего, а четвертого. Поэтому россияне действуют в этих рамках. Если они за два месяца не успеют отсюда [из Украины] уйти и компенсировать нам то, что натворили, то они ж не поднимутся. А им не хочется ни персонально, ни в рамках государства быть страной четвертого мира, а именно к этому все идет", – считает Арестович.

Война России против Украины. Главное

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



