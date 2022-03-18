Член Палаты лордов Великобритании: Россия является террористическим государством, как "Аль-Каида" и ИГИЛ

"Из того, что мы видим по фотографиям и другим доказательствам, понятно, что Россия является террористическим государством, столько же террористическим, как и крупнейшие негосударственные организации, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ", – сказал Карлайл.

Он отметил, что после внесения ряда российских структур в список террористических организаций с ними не смогут сотрудничать поставщики.

"На мой взгляд, отдельные структуры российского государства, такие как армия, военно-морской флот России, военно-воздушные силы России и партия Путина, должны быть отдельно внесены в списки террористических структур, в том числе в соответствующие списки таких стран, как США и Великобритания. Это будет означать, что каждый поставщик материальных средств этим структурам будет рассматриваться и преследоваться как причастный к террористической деятельности, – объяснил парламентарий. – Реализация признания террористическими организациями должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Такое признание будет подтверждением статуса [президента России Владимира] Путина и России как "изгоя" в мировом сообществе, которое разделяют большинство избранных политиков и граждан данных государств".

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