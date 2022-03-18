Британский регулятор отозвал лицензию на вещание российского пропагандистского канала RT в стране

"Сегодня Ofcom немедленно отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. Мы сделали это на том основании, что не считаем, что лицензиат RT, Автономная некоммерческая организация (АНО) "ТВ Новости", может и должен иметь лицензию на вещание в Великобритании. Сегодняшнее решение принято на фоне 29 текущих расследований Ofcom относительно должной беспристрастности новостей и текущих событий, освещаемых RT о вторжении России в Украину. Мы считаем, что объем и потенциально серьезный характер вопросов, поднятых за такой короткий период, вызывают серьезную озабоченность, особенно с учетом истории соблюдения RT требований, в результате которой канал был оштрафован на £200 тыс. за предыдущие нарушения принципа беспристрастности", – говорится в сообщении.

В связи с этим Ofcom провел расследование на предмет того, может ли АНО "ТВ Новости" сохранить свою лицензию на вещание. В расследовании учитывался ряд факторов, в том числе и то, что RT финансируется правительством РФ, которая вторглась в суверенную Украину.

"Мы также отмечаем новые законы в России, которые фактически криминализируют любую независимую журналистику, которая отходит от собственного новостного нарратива российского государства, в частности, в связи с вторжением в Украину. Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT невозможно соблюдать правила должной беспристрастности нашего Кодекса вещания в сложившихся обстоятельствах", – говорится в заявлении.

Регулятор отметил, что RT в настоящее время не работает в Великобритании из-за санкций, введенных ЕС после начала вторжения в Украину.

"Свобода выражения мнений – это то, что мы яростно охраняем в этой стране, и планка действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого регуляторного процесса сегодня мы обнаружили, что RT не подходит для получения лицензии в Великобритании. В результате мы отозвали у RT лицензию на вещание в Великобритании", – сказала исполнительный директор Ofcom Мелани Доус.

Война России против Украины. Главное (обновляется)