В Канаде запретили вещание российских пропагандистских каналов RT и RT France

Каналы исключили из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных для вещания.

"В результате консультаций с общественностью CRTC определила, что сохранение разрешения на вещание RT и RT France не отвечает общественным интересам. Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни политическим целям, изложенным в законе о вещании. CRTC также обеспокоена программами из другой страны, которые стремятся подорвать суверенитет другой страны, унизить канадцев определенного этнического происхождения и подорвать демократические институты в Канаде", – говорится в сообщении.

Комиссия также учла отчеты о реальной ситуации в Украине, на которую напала Россия, текущих и ужесточающихся санкциях в отношении России и российских граждан, а также о быстрых шагах, предпринятых другими юрисдикциями для отключения этих каналов.

"Свобода слова и разнообразие точек зрения являются необходимой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право транслироваться в Канаде. Иностранные каналы могут быть исключены из разрешенного списка, если их программы не соответствуют стандартам, которых придерживаются канадские службы, или если их дальнейшее распространение больше не служит общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France", – сказал председатель и главный исполнительный директор CRTC Ян Скотт.