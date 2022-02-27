YouTube и Facebook отключили монетизацию российским пропагандистским каналам

В YouTube отметили, что приостанавливают возможность монетизации ряда каналов в YouTube, это касается нескольких российских каналов, на которые недавно наложили санкции. Произведенное этими каналами видео будет реже появляться в рекомендациях, добавил представитель YouTube Фаршад Шадлу. RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине в связи с просьбой правительства страны, добавил он.
О блокировке монетизации также написал министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров в своем Twitter.
* @YouTube has disabled the monetization of Russia Today channels.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022
"В течение многих лет законодатели и некоторые пользователи призывали YouTube, который принадлежит Google Alphabet Inc, принять более жесткие меры против каналов, связанных с российским правительством, опасаясь, что они распространяют дезинформацию", – пишет "Голос Америки".
25 февраля Meta Platforms Inc – владелец социальной сети Facebook – запретила российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свою платформу в любой точке мира. Список СМИ, на которые распространяется это ограничение, будет расширяться, сообщил в Twitter глава службы безопасности компании Натаниэль Глейхер.
1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.