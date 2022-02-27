YouTube и Facebook отключили монетизацию российским пропагандистским каналам

В YouTube отметили, что приостанавливают возможность монетизации ряда каналов в YouTube, это касается нескольких российских каналов, на которые недавно наложили санкции. Произведенное этими каналами видео будет реже появляться в рекомендациях, добавил представитель YouTube Фаршад Шадлу. RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине в связи с просьбой правительства страны, добавил он.

О блокировке монетизации также написал министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров в своем Twitter.

* @YouTube has disabled the monetization of Russia Today channels. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

"В течение многих лет законодатели и некоторые пользователи призывали YouTube, который принадлежит Google Alphabet Inc, принять более жесткие меры против каналов, связанных с российским правительством, опасаясь, что они распространяют дезинформацию", – пишет "Голос Америки".

25 февраля Meta Platforms Inc – владелец социальной сети Facebook – запретила российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свою платформу в любой точке мира. Список СМИ, на которые распространяется это ограничение, будет расширяться, сообщил в Twitter глава службы безопасности компании Натаниэль Глейхер.