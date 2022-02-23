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ПОЛИТИКА

Министр культуры Великобритании заявила, что RT является "частью глобальной кампании РФ по дезинформации"

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Министр культуры Великобритании написала регулятору Ofcom письмо по поводу пропагандистского вещателя RT
Министр культуры Великобритании написала регулятору Ofcom письмо по поводу пропагандистского вещателя RT
Фото: depositphotos.com

Министр культуры Великобритании Надин Дорис назвала пропагандистский канал RT частью глобальной кампании России по дезинформации. Об этом пишет The Independent.

На заседании британского парламента 23 февраля поднимали вопрос пересмотра лицензии для RT, трансляцию вел YouTube-канал издания The Telegraph. Один из парламентариев спросил у премьер-министра Бориса Джонсона, попросит ли он регулятора Ofcom пересмотреть лицензию для RT.

"Я полагаю, что мой достопочтенный друг, государственный секретарь по делам культуры, средств массовой информации и спорта [Надин Дорис] уже попросила комиссию рассмотреть этот вопрос. Но что хочу сказать: мы живем в демократии, в стране, где есть вера в свободу слова. Я думаю, важно, чтобы мы дали возможность Ofcom, а не политикам решать, какие медиа-организации следует запретить. Это то, что делает Россия", – заявил Джонсон.

Как пишет The Independent, Дорис в письме, направленном главе Ofcom Мелани Доус, не говорила конкретно о пересмотре лицензии для RT, но просила принять "своевременные и прозрачные" меры против вещателя. Она написала, что канал "очевидно является частью глобальной кампании России по дезинформации", и заявила, что "важно", чтобы Великобритания ограничивала "способность России распространять пропаганду внутри страны". В частности, Дорис выразила опасения, что RT будет транслировать вредоносную дезинформацию о ситуации в Украине.

Доус ответила, что регулятор, "не колеблясь, предпримет быстрые действия, когда это необходимо", так как "для любого из лицензиатов было бы неприемлемо транслировать одностороннюю пропаганду".

Как сообщает Reuters, позже представитель Джонсона подчеркнул, что все, о чем министр культуры просит Ofcom, – это "предпринять какие-либо соответствующие действия, если будут какие-либо попытки использовать RT для распространения дезинформации".

Агентство отметило, что Доус в письме министру культуры, не говоря конкретно о RT, заявила, что регулятор, "признавая серьезный характер кризиса в Украине, внимательно следит за ситуацией и уже усилил контроль за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании".

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.

В декабре YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания.

2 февраля немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today (RT DE). 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Теги: Великобритания, пропаганда, Russia Today, российская пропаганда
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