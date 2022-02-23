Министр культуры Великобритании заявила, что RT является "частью глобальной кампании РФ по дезинформации"

На заседании британского парламента 23 февраля поднимали вопрос пересмотра лицензии для RT, трансляцию вел YouTube-канал издания The Telegraph. Один из парламентариев спросил у премьер-министра Бориса Джонсона, попросит ли он регулятора Ofcom пересмотреть лицензию для RT.

"Я полагаю, что мой достопочтенный друг, государственный секретарь по делам культуры, средств массовой информации и спорта [Надин Дорис] уже попросила комиссию рассмотреть этот вопрос. Но что хочу сказать: мы живем в демократии, в стране, где есть вера в свободу слова. Я думаю, важно, чтобы мы дали возможность Ofcom, а не политикам решать, какие медиа-организации следует запретить. Это то, что делает Россия", – заявил Джонсон.

Как пишет The Independent, Дорис в письме, направленном главе Ofcom Мелани Доус, не говорила конкретно о пересмотре лицензии для RT, но просила принять "своевременные и прозрачные" меры против вещателя. Она написала, что канал "очевидно является частью глобальной кампании России по дезинформации", и заявила, что "важно", чтобы Великобритания ограничивала "способность России распространять пропаганду внутри страны". В частности, Дорис выразила опасения, что RT будет транслировать вредоносную дезинформацию о ситуации в Украине.

Доус ответила, что регулятор, "не колеблясь, предпримет быстрые действия, когда это необходимо", так как "для любого из лицензиатов было бы неприемлемо транслировать одностороннюю пропаганду".

Как сообщает Reuters, позже представитель Джонсона подчеркнул, что все, о чем министр культуры просит Ofcom, – это "предпринять какие-либо соответствующие действия, если будут какие-либо попытки использовать RT для распространения дезинформации".

Агентство отметило, что Доус в письме министру культуры, не говоря конкретно о RT, заявила, что регулятор, "признавая серьезный характер кризиса в Украине, внимательно следит за ситуацией и уже усилил контроль за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании".