Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму России

"По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании Deutsche Welle", – отметили в сообщении.

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.

В ответ на запрет в Германии RT DE МИД России 3 февраля сообщил, что Россия прекращает вещание и трансляцию на своей территории немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. В МИД РФ заявили о "первом этапе ответных мер" и анонсировали следующие.