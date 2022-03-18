В Харькове оккупанты обстреляли вуз и жилые дома, есть погибший

"18 марта около 8.40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома. Погиб один человек, 11 человек пострадали и один человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется. От ГСЧС привлечены 55 человек и 13 единиц техники", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.