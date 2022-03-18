В Харькове оккупанты обстреляли вуз и жилые дома, есть погибший

11 человек пострадали, один находится под завалами Фото: ДСНС України / Telegram

"18 марта около 8.40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома. Погиб один человек, 11 человек пострадали и один человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется. От ГСЧС привлечены 55 человек и 13 единиц техники", – сказано в сообщении.

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