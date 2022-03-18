Россия до сих пор не обратилась с просьбой выдать тела и останки своих погибших – Верещук

Об этом на брифинге 17 марта рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, трансляция велась в Facebook Офиса президента.
"Сегодня состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Мауэром. Во время этой встречи мы подняли вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта. Мы обратили внимание Красного Креста, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков их погибших, количество которых давно превысило 14 тыс.", – заявила Верещук.
По ее словам, Украина обратилась к главе Красного Креста, чтобы он предложил России "проявить уважение" к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы начать забирать их из Украины.
Война России против Украины. Главное
По информации Генерального штаба ВСУ на утро 17 марта, потери РФ в войне против Украины составляли около 14 тыс. человек.
Российское оборонное ведомство публиковало данные о своих погибших лишь раз за время вторжения – официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил 2 марта, что с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения.