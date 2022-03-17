"Путин понял, в каком глубоком дерьме эта операция". ФСБ задержала замглавы Росгвардии, пишут СМИ

Также о задержании Гаврилова сообщили три источника расследователя Bellingcat Христо Грозева.

По информации Gulagu.net, Гаврилов – один из ближайших офицеров к главе Росгвардии Виктору Золотову, оба ранее служили в ФСО и занимались личной охраной президента РФ Владимира Путина и экс-президента РФ, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, пишет проект.

Источник Gulagu.net говорит, что причина задержания – возможная утечка информации о перемещении российских оккупационных войск по территории Украины, гибель более 100 росгвардейцев, а также срыв "ряда мероприятий по захвату территорий и стратегических объектов Украины".

Грозев в Twitter отмечает, что до конца причина задержания неясна. По одним данным, его задержал департамент военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, которая привела к гибели людей", по другим – за "расточительное разбазаривание топлива", пишет расследователь.

"Сложно предположить, к чему именно приведет чистка/перестановка в руководстве силовиков, но ясно одно: Путин, несомненно, понял, в каком глубоком дерьме находится эта операция. То есть все настолько плохо, что он меняет лошадей на переправе, что является серьезным запретом во время войны", – подчеркнул Грозев.

По его данным, Росгвардия в Украине понесла огромные потери.

While it's hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it's doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it's so bad that he changes horses in midstream - a big no-no during war. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

Война России против Украины. Главное