В Бучанском районе ВСУ подбили вертолет оккупантов – Киевская ОВА

"В 11.45 были обнаружены два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы нашей ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден", – говорится в сообщении.
Отмечается, что захватчики были вынуждены вернуться, а их боевая задача была сорвана.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 марта украинские военные сбили 10 самолетов и вертолетов российских оккупантов.
В ночь на 17 марта средствами ПВО были сбиты еще два российских самолета.
Война России против Украины. Главное
По предварительным данным Генштаба ВСУ на утро 17 марта, потери российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину 24 февраля составили около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийскую систему, 72 РСЗО, 43 средства ПВО, 86 самолетов, 108 вертолетов, а также 864 автомобиля и другой колесной техники, три катера и корабля, 11 беспилотников.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовали для вторжения, которое началось 24 февраля.