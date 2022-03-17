В Бучанском районе ВСУ подбили вертолет оккупантов – Киевская ОВА

В результате работы ПВО Сухопутных войск Украины один вертолет оккупанта был поврежден, отметили в Киевской ОВА Фото: Минобороны России / Facebook

"В 11.45 были обнаружены два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы нашей ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден", – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики были вынуждены вернуться, а их боевая задача была сорвана.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 марта украинские военные сбили 10 самолетов и вертолетов российских оккупантов.

В ночь на 17 марта средствами ПВО были сбиты еще два российских самолета.

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