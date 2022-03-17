Ночью средствами ПВО были сбиты два российских самолета – воздушное командование "Восток"

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Слобожанщиной средствами ПВО Воздушных сил уничтожены два вражеских самолета", – говорится в сообщении.

Какие самолеты были уничтожены, в командовании не уточнили.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 марта украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовала для вторжения.

По состоянию на 17 марта потери РФ составили почти 14 тыс. человек личного состава. Сред других потерь: танки – 444, боевые бронированные машины ‒ 1435, артиллерийские системы – 201, реактивные системы залпового огня – 72, средства ПВО – 43, самолеты – 86, вертолеты – 108, автомобильная техника – 864, корабли/катера – 3, цистерны с горюче-смазочными материалами – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальная техника – 10.