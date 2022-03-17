ВСУ уничтожили уже треть российских самолетов, отправленных в Украину – МВД

"Имея ограниченные ресурсы, мы каждый день сбиваем по несколько самолетов. Вчера сбили как минимум четыре самолета плюс два вертолета. По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть у РФ. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", – подчеркнул он, добавив, что РФ задействовала в войне около 300 самолетов.
При этом Денисенко предположил, что перед вылетом системы катапультирования российских самолетов умышленно приводят в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным.
"В последние дни мы перестали видеть задержанных летчиков. Они не могут катапультироваться по одной простой причине – им отрезают стропы парашютов, чтобы они не попадали в плен. По сути их летчики – это камикадзе", – пояснил представитель МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 17 марта потери РФ составили почти 14 тыс. человек личного состава. Сред других потерь: танки – 444, боевые бронированные машины ‒ 1435, артиллерийские системы – 201, реактивные системы залпового огня – 72, средства ПВО – 43, самолеты – 86, вертолеты – 108, автомобильная техника – 864, корабли/катера – 3, цистерны с горюче-смазочными материалами – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальная техника – 10.