С начала войны Россия обстреляла в Черном море три судна Панамы

В ведомстве уточнили, что один из обстрелянных кораблей затонул, а два других продолжают дрейфовать с нанесенными повреждениями. Речь идет о судах Namura Queen, Lord Nelson и Helt.
В морской администрации Панамы добавили, что по меньшей мере еще 10 других флагманских кораблей все еще находятся в Черном море, но ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.
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Об обстреле судна Helt сообщалось 3 марта. Одесское издание "Думская" писало, что Helt после удара раскололся и пошел на дно. По информации сайта, в составе экипажа было четверо украинцев и двое россиян. Издание пишет, что спаслись кок и боцман.
Корабли РФ требовали от этого судна приблизиться к российской эскадре, чтобы она могла прикрыться им, как живым щитом. В противном случае они угрожали открыть огонь, отмечало издание. Экипаж Helt отказал оккупантам.