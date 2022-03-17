С начала войны Россия обстреляла в Черном море три судна Панамы

В ведомстве уточнили, что один из обстрелянных кораблей затонул, а два других продолжают дрейфовать с нанесенными повреждениями. Речь идет о судах Namura Queen, Lord Nelson и Helt.

В морской администрации Панамы добавили, что по меньшей мере еще 10 других флагманских кораблей все еще находятся в Черном море, но ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.

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