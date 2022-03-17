"Врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду". Глава Сумской ОГА рассказал о фашистском поведении оккупантов

"Повылезали из всех дыр, как крысы. Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: российские орки врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу. Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов", – написал Живицкий.

По его словам, 16 марта украинские военнослужащие разбили артиллерийские позиции захватчиков в Ахтырском районе, в Боромле уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок (САУ) и зенитных ракетных комплексов "Бук", а также склад российских боеприпасов.

Глава ОГА добавил, что несколько часов подряд продолжался бой еще в одном направлении – за Большую Писаревку.

"Каждый орк должен понимать: он пришел на Сумщину сдохнуть. Когда нога российского фашиста ступает на нашу землю – это означает его собачью смерть. Это месть за каждую капельку крови, каждое страдание, каждое переживание наших людей. Враждебна русская мерзость, вы будете гореть в аду!" – написал Живицкий.

Фотографии разрушенной Ахтырки Сумской области опубликовало Общественное. Сообщается, что в городе разрушена почти вся инфраструктура, отсутствует централизованное отопление, есть проблемы с водой и газоснабжением.

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