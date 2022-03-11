В Сумской области полиция и тероборона задержали 29 российских оккупантов

По данным правоохранителей, подозрительных лиц в военной форме заметили жители одного из сел возле города Ромны.

Задержанные оккупанты заявили, что, ориентируясь по карте, пытались дойти до российской границы.

"Все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района. Они будут отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа", – говорится в сообщении.

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