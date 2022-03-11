Блицкриг РФ провалился, российские оккупанты в перехваченных СБУ разговорах говорят о возвращении домой

СБУ: Главное желание путинских оккупантов – уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться Фото: depositphotos.com

"Несмотря на всю пропагандистскую риторику, главное желание путинских оккупантов – уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться", – говорится в сообщении СБУ.

Украинские спецслужбы перехватили телефонные разговоры, в которых захватчики говорят о своих потерях и возвращении в Россию.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать там. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – рассказал оккупант.

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