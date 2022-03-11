Невозможно сказать, сколько дней еще нам освобождать Украину. Но мы уже достигли перелома – Зеленский

"Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем враг планировал для своего вторжения. Я знаю, что многие стали чувствовать усталость. Эмоции играют с людьми плохую шутку. Когда мы мобилизуемся, когда видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее, что оккупанты падут быстрее. Но еще нужно время, нужно терпение, мудрость и энергия", – отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас "невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать украинскую землю".

"Но можно сказать – мы это сделаем! Ибо стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в пекло войны. Который придумал завозить головорезов из Сирии. Из страны, которую он разрушал так же, как сейчас оккупанты уничтожают Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное