Два российских истребителя и их пилоты увидели дно Черного моря, их сбила украинская ПВО – Одесская ОГА

"Сегодня два вражеских самолета Су-30 и их пилоты увидели дно Черного моря. Один самолет наша противовоздушная оборона сбила еще на подлете, второй успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но долететь до базы ему было, как говорится, не судьба. Он тоже упал в море вместе с экипажем", – рассказал Марченко.

Пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировала, что это самолеты Су-30, которые пытались атаковать один из поселков в Одесской области.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Юг" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море", – подчеркивается в релизе.

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