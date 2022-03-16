Два российских истребителя и их пилоты увидели дно Черного моря, их сбила украинская ПВО – Одесская ОГА

"Сегодня два вражеских самолета Су-30 и их пилоты увидели дно Черного моря. Один самолет наша противовоздушная оборона сбила еще на подлете, второй успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но долететь до базы ему было, как говорится, не судьба. Он тоже упал в море вместе с экипажем", – рассказал Марченко.
Пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировала, что это самолеты Су-30, которые пытались атаковать один из поселков в Одесской области.
"Зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Юг" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море", – подчеркивается в релизе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигаются не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию.
Российские корабли и авиация открыли огонь по нескольким населенным пунктам области, сообщил Марченко. В результате атаки ранения получили два человека, проинформировал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, оккупанты пытались обнаружить украинскую систему ПВО с целью ее уничтожения.
С начала российского вторжения украинские войска уничтожили сотни единиц техники, в том числе 108 вертолетов и 84 самолета, сообщали в Генштабе 16 марта. Учтены ли эти два истребителя в утренней статистике, неизвестно.