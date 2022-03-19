"Наші вояки, мужні і сильні, валять москалів, а ті мруть, як свині". Скрипка презентовал песню "Героям слава!"

Скрипка: Победа за нами! Фото: o.skrypka / Instagram

"Наші вояки, мужні і сильні, валять москалів, а ті мруть, як свині", – такие слова есть в композиции.

"Уважаемое украинское воинство! Отважное казачество! Волонтеры и волонтерки! Украинцы, украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожаете врага по всем фронтам! И приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории", – написал он.

Скрипка подчеркнул, что нужно быть несокрушимыми духом и направлять врага по курсу известного лозунга: "Русский военный корабль, иди на х...й".

"Победа за нами!" – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Скрипка * RockStar #1 * (@o.skrypka)

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