"Наші вояки, мужні і сильні, валять москалів, а ті мруть, як свині". Скрипка презентовал песню "Героям слава!"

"Наші вояки, мужні і сильні, валять москалів, а ті мруть, як свині", – такие слова есть в композиции.
"Уважаемое украинское воинство! Отважное казачество! Волонтеры и волонтерки! Украинцы, украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожаете врага по всем фронтам! И приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории", – написал он.
Скрипка подчеркнул, что нужно быть несокрушимыми духом и направлять врага по курсу известного лозунга: "Русский военный корабль, иди на х...й".
"Победа за нами!" – заявил он.
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Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.