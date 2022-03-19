"Они любят вас всем сердцем. Каждому можно найти передержку". Кухар рассказала, где можно на время оставить своих животных

"Каждый раз, когда я вижу посты о брошенных животных, сердце обливается кровью и ком пробирается к горлу, ведь они – как малые дети: не умеют говорить и за себя постоять. Им тоже очень страшно, они чувствуют нашу тревогу, опасность, и к сожалению, им ничего не объяснишь. Единственное спокойствие для них – это когда их друг рядом. Сердце мгновенно наполняется теплом и любовью, когда видишь фото людей, которые преодолели путь длиною в неделю, крепко держа на руках своих перепуганных, порой достаточно тяжелых питомцев", – написала она.
Кухар отметила, что тем не менее часто животных бросают.
"Я понимаю, как всем нам сейчас тяжело, но не бросайте своих друзей меньших, не закрывайте их в квартирах и не оставляйте на улице. Они любят вас всем сердцем. Каждому можно найти передержку", – заверила она.
Балерина обратила внимание, что на границах пропускают с животными даже без документов. В Польше, например, их можно сделать в ветеринарном центре за пару часов.
Кухар опубликовала список приютов, в которых можно оставить своего питомца:
– @dogs_adopt_kyiv – найти/пристроить животное;
– @zoopatrulkyiv – спасение животных в Киеве;
– t.me/prykhystok – чат приюта;
– @uanimals.official – организация помощи животным;
– t.me/houseforanimals – найти/пристроить животное.
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Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Летом 2020 года стало известно о назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища.