"Без слез невозможно слушать". Макаревич, поддержавший Украину, записал новую песню "Молитва". Видео

Макаревич: Господи, дай нам шанс хоть что-нибудь вернуть. Мы про...бали мир и себя самих Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Братец, разуй глаза, небо закрыла гарь. Видно, небесный отец встал не с той ноги. Господи, слышишь меня, я не знаю молитв, но если это поможет, выучу их. [...] Как бы мы не спотыкались, мы все-таки дети твои, что же ты так ненавидишь детей своих? [...] Господи, дай нам шанс хоть что-нибудь вернуть. Мы про...бали мир и себя самих. Господи, слышишь нас, сделай хоть что-нибудь для непутевых малых детей своих", – поется в композиции.

"Без слез невозможно слушать", – прокомментировала подписчица Olga Wiberg.

"Очень сильные слова!" – написал Andrey Rost.

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