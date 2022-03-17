Ребрик: В трудные времена люди познаются своим отношением к животным! Кто-то закрывает их дома и фактически оставляет обреченными на смерть, а кто-то эту дверь выламывает, чтобы покормить

Ребрик: Расскажите свои истории, как вы спасали ваших животных, как ваши любимцы переживают этот ужас Фото: liliia.rebrik / Instagram

"В трудные времена люди познаются своим отношением к животным! Кто закрывает их дома и фактически оставляет обреченными на смерть, а кто-то эту дверь выламывает, чтобы покормить изможденное животное. Кто-то просто выпускает на свободу (я верю, что с тяжелым сердцем), а кто-то, рискуя собственной жизнью, отказывается уезжать, потому что боится, что не довезет животное. Собаки, кошки, домашние птицы, черепахи и хомяки в бомбоубежищах, в эвакуационных поездах, измученные после длинных дорог в тесных машинах, переходят границы вместе с хозяевами", – написала она.

По словам Ребрик, ее сердце сжимается от осознания того, что люди в первую очередь спасают своих питомцев, а не имущество.

"Расскажите свои истории, как вы спасали ваших животных, как ваши любимцы переживают этот ужас", – предложила она.

Актриса отметила, что ее собака Дикси рядом с ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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