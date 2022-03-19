"Какая история. И как же актуальна в наши дни". Cадальский рассказал о способе убийства российского царя

"Как и всякий тиран, Иван Грозный был помешан на личной безопасности, окружая себя советниками, женами, предсказателями. Как-то Грозный решил обратиться за советом к потусторонним силам и узнать дату смерти. 60 "экстрасенсов" были привезены в Москву и посажены под стражу с [Борисом] Годуновым. Предсказания кудесников были мрачными: они пророчили царю смерть на 18 марта. Когда наступил этот день, царь был жив-здоров. Он велел колдунам сказать, что их сегодня зароют живьем за ложные предсказания. Колдуны ответили: "Господин, не гневайся. Ты знаешь, что день кончится лишь тогда, когда сядет солнце!.." Около третьего часа дня царь пошел париться в бане. Там он провел четыре часа и вышел из нее лишь около семи. Царя усадили на постель, надели полотняную рубаху, чулки и халат; он приказал принести шахматы, чтобы сразиться с Годуновым, слуги были рядом. Вдруг царю стало худо, он ослабел и повалился навзничь", – отметил Садальский.

Далее вокруг царя произошли всеобщее замешательство, паника и крик.

"Одни слуги бросились в аптеку за ноготковой и розовой водами, другие – за русским безотказным лекарством – водкой, третьи – за духовником и лекарями. Царские покои опустели, у постели царя остались лишь Годунов и [Богдан] Бельский. И в этот момент они быстро и сноровисто... задушили Ивана Грозного! Как пишет Горсей, в опустевшей палате царь "был удушен и окоченел", – завершил пост Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)

"Какая история. И как же актуальна в наши дни", – прокомментировала подписчица massage_moscow_9999.

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