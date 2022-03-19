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"Какая история. И как же актуальна в наши дни". Cадальский рассказал о способе убийства российского царя

Садальский: Как и всякий тиран, Иван Грозный был помешан на личной безопасности, окружая себя советниками, женами, предсказателями
Садальский: Как и всякий тиран, Иван Грозный был помешан на личной безопасности, окружая себя советниками, женами, предсказателями
Фото: stas.sadalskiy / Instagram

Российский актер Станислав Садальский 18 марта в Instagram опубликовал короткую историю убийства российского царя Ивана Грозного.

"Как и всякий тиран, Иван Грозный был помешан на личной безопасности, окружая себя советниками, женами, предсказателями. Как-то Грозный решил обратиться за советом к потусторонним силам и узнать дату смерти. 60 "экстрасенсов" были привезены в Москву и посажены под стражу с [Борисом] Годуновым. Предсказания кудесников были мрачными: они пророчили царю смерть на 18 марта. Когда наступил этот день, царь был жив-здоров. Он велел колдунам сказать, что их сегодня зароют живьем за ложные предсказания. Колдуны ответили: "Господин, не гневайся. Ты знаешь, что день кончится лишь тогда, когда сядет солнце!.." Около третьего часа дня царь пошел париться в бане. Там он провел четыре часа и вышел из нее лишь около семи. Царя усадили на постель, надели полотняную рубаху, чулки и халат; он приказал принести шахматы, чтобы сразиться с Годуновым, слуги были рядом. Вдруг царю стало худо, он ослабел и повалился навзничь", – отметил Садальский.

Далее вокруг царя произошли всеобщее замешательство, паника и крик.

"Одни слуги бросились в аптеку за ноготковой и розовой водами, другие – за русским безотказным лекарством – водкой, третьи – за духовником и лекарями. Царские покои опустели, у постели царя остались лишь Годунов и [Богдан] Бельский. И в этот момент они быстро и сноровисто... задушили Ивана Грозного! Как пишет Горсей, в опустевшей палате царь "был удушен и окоченел", – завершил пост Садальский.

"Какая история. И как же актуальна в наши дни", – прокомментировала подписчица massage_moscow_9999.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль – в ленте "Город первой любви". Наиболее известные фильмы с его участием – "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Дама с попугаем", "Палач", снимался в выпусках юмористического журнала "Ералаш".

Теги: Россия, Украина, убийство, война, Станислав Садальский, актер, война России против Украины, Иван Грозный
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