"Это не люди. Это нелюди". Горбунов рассказал, чем россияне в ежедневной жизни отличаются от украинцев

Горбунов: Мы не просто разные народы – между нами вообще ничего общего нет… Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Горбунов акцентировал внимание на обилии матерных слов, которые российские пленные используют в разговорах с родителями, и те отвечают им с употреблением ненормативной лексики.

Телеведущий подчеркнул, что в Украине принято говорить с родителями уважительно и даже обращаться на "Вы".

"Мы не просто разные народы – между нами вообще ничего общего нет… Где же их русская литература? Где же их театр? Этих орков мы просто обязаны победить. Это не люди. Это нелюди. У них даже нормального языка нет. Слава Украине. Мы победим", – сказал Горбунов.

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