Россия обвинила YouTube в терроризме и потребовала прекратить транслировать "антироссийские ролики"

"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube", – говорится в сообщении.

Роскомнадзор также сообщил, что на YouTube распространяются ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", – считают в Роскомнадзоре.

Поэтому российский регулятор потребовал "в максимально короткие сроки" прекратить трансляцию антироссийских роликов.

В Роскомнадзоре также заявили, что в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию" заняли американские IТ-компании, в частности Meta – владелец Facebook и Instagram.