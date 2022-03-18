Россия обвинила YouTube в терроризме и потребовала прекратить транслировать "антироссийские ролики"

"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube", – говорится в сообщении.
Роскомнадзор также сообщил, что на YouTube распространяются ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.
"Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", – считают в Роскомнадзоре.
Поэтому российский регулятор потребовал "в максимально короткие сроки" прекратить трансляцию антироссийских роликов.
В Роскомнадзоре также заявили, что в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию" заняли американские IТ-компании, в частности Meta – владелец Facebook и Instagram.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ ужесточили цензуру и стали массово блокировать иностранные соцсети.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов". В тот же день под блокировку попала и соцсеть Twitter.
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".