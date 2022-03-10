YouTube полностью приостановил монетизацию в России

"В связи с войной в Украине мы приостанавливаем монетизацию медиаканалов, финансируемых государством Российской Федерации, с помощью YouTube. Мы продолжим активно следить за ситуацией и вносить коррективы по мере необходимости", – говорится в сообщении.
Также компания сделала соответствующую рассылку всем российским контентмейкерам, отмечает РБК. Это значит, что авторы на YouTube временно перестанут получать доход от монетизации. При этом изменения не будут распространяться на пользователей, которые находятся не в России.
Кроме того, решено приостановить всю рекламу Google и YouTube в России. В результате пользователи в России не увидят рекламу, а создатели YouTube перестанут получать рекламный доход от просмотров, полученных в России.
Война России против Украины. Главное
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании и сервисы. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с Россией компаниях публикует The Page.
В частности, о приостановке работы в РФ заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.