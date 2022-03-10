YouTube полностью приостановил монетизацию в России

"В связи с войной в Украине мы приостанавливаем монетизацию медиаканалов, финансируемых государством Российской Федерации, с помощью YouTube. Мы продолжим активно следить за ситуацией и вносить коррективы по мере необходимости", – говорится в сообщении.

Также компания сделала соответствующую рассылку всем российским контентмейкерам, отмечает РБК. Это значит, что авторы на YouTube временно перестанут получать доход от монетизации. При этом изменения не будут распространяться на пользователей, которые находятся не в России.

Кроме того, решено приостановить всю рекламу Google и YouTube в России. В результате пользователи в России не увидят рекламу, а создатели YouTube перестанут получать рекламный доход от просмотров, полученных в России.

Война России против Украины. Главное