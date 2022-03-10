Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы

"Как журналиста, у которого одна из двух основных площадок – YouTube, меня очень волнует его доступность. YouTube не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию. Зачем? Как это поможет остановить происходящее? Кого наказывают и кто реально страдает от санкций? Помните, еще на прошлой неделе президент Fast Retailing Тадаси Янаи говорил, что компания Uniqlo не будет уходить с российского рынка, потому что "одежда – это жизненная необходимость"? Сегодня они передумали, придумав вежливую причину. Уходят каждый день и другие компании – от продуктов питания до электроники и авиадеталей. Обещают ближайшие месяцы платить зарплаты тысячам людей, а "дальше посмотрим", – написала она, отметив, что санкции не должны касаться гражданских лиц.

"Ксюха, нам по ТВ в Киеве сказали, что санкции на мирных не действуют, не парься", – с сарказмом прокомментировали пост Собчак украинцы.

"Это не санкции, а специальная финансовая операция", – с сарказмом написали украинские фолловеры.

"А война должна касаться гражданских лиц?" – поинтересовались пользователи сети из Украины, на которую напала Россия.