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10 марта, 2022
 
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Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы

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Собчак:YouTube не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию. Зачем?
Собчак:YouTube не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию. Зачем?
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская журналистка Ксения Собчак 10 марта в Instagram возмутилась новыми санкциями против РФ, которая 24 февраля напала на Украину.

"Как журналиста, у которого одна из двух основных площадок – YouTube, меня очень волнует его доступность. YouTube не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию. Зачем? Как это поможет остановить происходящее? Кого наказывают и кто реально страдает от санкций? Помните, еще на прошлой неделе президент Fast Retailing Тадаси Янаи говорил, что компания Uniqlo не будет уходить с российского рынка, потому что "одежда – это жизненная необходимость"? Сегодня они передумали, придумав вежливую причину. Уходят каждый день и другие компании  от продуктов питания до электроники и авиадеталей. Обещают ближайшие месяцы платить зарплаты тысячам людей, а "дальше посмотрим", – написала она, отметив, что санкции не должны касаться гражданских лиц. 

"Ксюха, нам по ТВ в Киеве сказали, что санкции на мирных не действуют, не парься", – с сарказмом прокомментировали пост Собчак украинцы.

"Это не санкции, а специальная финансовая операция", – с сарказмом написали украинские фолловеры.

"А война должна касаться гражданских лиц?" – поинтересовались пользователи сети из Украины, на которую напала Россия.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page. О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и Mastercard, инвестиционный банк Goldman Sachs.

Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Ксения Собчак, санкции, YouTube, агрессия, война России против Украины
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