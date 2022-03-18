Потери РФ в Украине уже превысили потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет – СМИ

Издание отметило, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.
Количество раненых оценивают в 14–21 тыс. В целом в войне в Украине задействовано около 150 тыс. российских военнослужащих.
В Пентагоне объяснили, что отдельное военное подразделение теряет свою боеспособность, когда уровень потерь в нем достигает 10% (речь идет о раненых и убитых). В ведомстве считают, что потери российской армии в Украине уже близки к этому уровню.
Официальные лица в США объяснили, что это приблизительные подсчеты, которые основываются на анализе материалов в СМИ, украинских и российских данных, спутниковых снимках и "внимательном изучении видеоизображений российских танков и солдат, попавших под обстрел".
Источники издания в Пентагоне предполагают, что растущее число потерь российской армии может сломить ее боевой дух, и указывают, что уже сейчас с этим у россиян есть проблемы. Американской разведке известны случаи, когда российские солдаты просто оставляли технику и уходили в лес.
Американские аналитики считают, что потери, а также низкий боевой дух отчасти объясняют, почему российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники.
Бывшая помощница замминистра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас предполагает, что российские сухопутные войска просто не понимают, за что они воюют. Чтобы компенсировать их провал, Россия начала все чаще привлекать авиацию, продолжила она.
При этом издание указывает, что, по мнению некоторых военных экспертов и законодателей в США, высокие потери вряд ли изменят стратегию президента РФ Владимира Путина. Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу считает, что "Путин не желает проигрывать, он загнан в угол и продолжит бросать войска".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 23-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Оценки Пентагона в целом совпадают с оценками министерства обороны Великобритании, которое ежедневно готовит отчеты о ситуации в Украине, и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который публикует аналитику несколько раз в день.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.
По данным украинской стороны, потери российский оккупантов в Украине уже составляют более 14 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения. Более новых данных в РФ не публиковали.