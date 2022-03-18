Потери РФ в Украине уже превысили потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет – СМИ

В американской разведке считают, что у российских войск есть проблемы с боевым духом Фото: Андрей Мариенко / УНИАН

Издание отметило, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.

Количество раненых оценивают в 14–21 тыс. В целом в войне в Украине задействовано около 150 тыс. российских военнослужащих.

В Пентагоне объяснили, что отдельное военное подразделение теряет свою боеспособность, когда уровень потерь в нем достигает 10% (речь идет о раненых и убитых). В ведомстве считают, что потери российской армии в Украине уже близки к этому уровню.

Официальные лица в США объяснили, что это приблизительные подсчеты, которые основываются на анализе материалов в СМИ, украинских и российских данных, спутниковых снимках и "внимательном изучении видеоизображений российских танков и солдат, попавших под обстрел".

Источники издания в Пентагоне предполагают, что растущее число потерь российской армии может сломить ее боевой дух, и указывают, что уже сейчас с этим у россиян есть проблемы. Американской разведке известны случаи, когда российские солдаты просто оставляли технику и уходили в лес.

Американские аналитики считают, что потери, а также низкий боевой дух отчасти объясняют, почему российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники.

Бывшая помощница замминистра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас предполагает, что российские сухопутные войска просто не понимают, за что они воюют. Чтобы компенсировать их провал, Россия начала все чаще привлекать авиацию, продолжила она.

При этом издание указывает, что, по мнению некоторых военных экспертов и законодателей в США, высокие потери вряд ли изменят стратегию президента РФ Владимира Путина. Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу считает, что "Путин не желает проигрывать, он загнан в угол и продолжит бросать войска".

Война России против Украины. Главное (обновляется)