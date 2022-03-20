Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась – Зеленский

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что в Украине в результате российского вторжения "ежедневно гибнут люди" и, если НАТО готов видеть Украину в своем составе, нужно принять ее "немедленно".

Зеленский считает, что Украина находится "между двумя мирами", и охарактеризовал как "сомнительную" ситуацию, когда Украина не понимает, могут ли ее принять в Альянс.

Война России против Украины. Главное

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".