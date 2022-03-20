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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась – Зеленский

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: ЕРА

Если бы Украина входила в Североатлантический альянс, Россия на нее не напала бы. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил 20 марта в интервью CNN.

Он подчеркнул, что в Украине в результате российского вторжения "ежедневно гибнут люди" и, если НАТО готов видеть Украину в своем составе, нужно принять ее "немедленно".

Зеленский считает, что Украина находится "между двумя мирами", и охарактеризовал как "сомнительную" ситуацию, когда Украина не понимает, могут ли ее принять в Альянс.

Война России против Украины. Главное

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности. "Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.

По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.

Теги: Россия, НАТО, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, членство
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