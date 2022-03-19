Зеленский призвал Швейцарию заморозить банковские счета лиц, ответственных за войну РФ против Украины

"Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы была полная заморозка активов этих людей, их счетов – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете", – сказал глава государства.
Также он призвал лишить таких людей "привилегии" наслаждаться жизнью в Швейцарии.
"И я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в России, несмотря на эту войну. Несмотря на всех наших убитых детей, несмотря на убитых людей. Несмотря на разрушенные города, как наш город Мариуполь, героический Мариуполь, который уже недели находится в полной блокаде. Представьте себе: без еды, без воды, без электричества. Прямо под бомбами. Good food. Good life – "Хорошая еда. Хорошая жизнь". Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж – со стороны России", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Швейцария обычно придерживалась нейтралитета, хотя с 2014 года в стране действовал запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Однако 28 февраля Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина).
16 марта Швейцария расширила санкционный список против РФ, в него включили еще 197 человек и девять компаний.