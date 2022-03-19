Зеленский призвал Швейцарию заморозить банковские счета лиц, ответственных за войну РФ против Украины

Зеленский: Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла Фото: president.gov.ua

"Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы была полная заморозка активов этих людей, их счетов – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете", – сказал глава государства.

Также он призвал лишить таких людей "привилегии" наслаждаться жизнью в Швейцарии.

"И я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в России, несмотря на эту войну. Несмотря на всех наших убитых детей, несмотря на убитых людей. Несмотря на разрушенные города, как наш город Мариуполь, героический Мариуполь, который уже недели находится в полной блокаде. Представьте себе: без еды, без воды, без электричества. Прямо под бомбами. Good food. Good life – "Хорошая еда. Хорошая жизнь". Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж – со стороны России", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное