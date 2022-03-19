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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал Швейцарию заморозить банковские счета лиц, ответственных за войну РФ против Украины

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Зеленский: Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла
Зеленский: Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Швейцарии заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины. Об этом он сказал 19 марта во время выстуления перед парламентом Швейцарии по видеосвязи. Текст его речи опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Как мне хотелось, чтобы украинцы жили, как швейцарцы, так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы была полная заморозка активов этих людей, их счетов – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете", – сказал глава государства.

Также он призвал лишить таких людей "привилегии" наслаждаться жизнью в Швейцарии.

"И я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в России, несмотря на эту войну. Несмотря на всех наших убитых детей, несмотря на убитых людей. Несмотря на разрушенные города, как наш город Мариуполь, героический Мариуполь, который уже недели находится в полной блокаде. Представьте себе: без еды, без воды, без электричества. Прямо под бомбами. Good food. Good life – "Хорошая еда. Хорошая жизнь". Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж – со стороны России", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Швейцария обычно придерживалась нейтралитета, хотя с 2014 года в стране действовал запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Однако 28 февраля Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина).

16 марта Швейцария расширила санкционный список против РФ, в него включили еще 197 человек и девять компаний.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, банки, Швейцария, Владимир Зеленский, война России против Украины
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