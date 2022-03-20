ОПЗЖ, Партия Шария, "Наши". Зеленский объявил о приостановке деятельности ряда партий из-за их связи с РФ

"Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий во время военного положения", – отметил Зеленский.

Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Министерству юстиции Украины поручено безотлагательно принять меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)