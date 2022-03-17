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В Виннице и Херсоне фракции ОПЗЖ объявили о самороспуске

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Две фракции ОПЗЖ в местных советах объявили о самороспуске
Две фракции ОПЗЖ в местных советах объявили о самороспуске
Фото: nikcenter.org

Фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Винницком областном и Херсонском городском советах объявили о самороспуске.

На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что глава фракции ОПЗЖ Юрий Стельмашенко "заявил о прекращении ее существования".

Кроме Стельмашенко, из фракции и партии ОПЗЖ вышли еще восемь депутатов: Игорь Житченко, Алексей Заболотный, Елена Мазур, Тигран Мкртчян, Алена Ротова, Константин Сивак, Наталья Устинова и Антон Хмаро. На сайте горсовета сказано, что в состав фракции входило 11 депутатов (это вторая по величине фракция совета).

"Теперь депутаты должны заявить о роспуске фракции на сессии горсовета", – отметили в пресс-службе мэрии.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/272357388415251

Журналист Александр Рудоманов опубликовал в Facebook обращении фракции, подписанное Стельмашенко и Заболотным. В нем депутаты осуждают вооруженную агрессию России.

"Херсон – украинский по духу, мы не согласны служить другому государству", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/sasko.laps/posts/10209724843114964

Кроме того, о самороспуске объявила фракция ОПЗЖ в Винницком облсовете, заявил глава совета Вячеслав Соколовый.

"Председатель фракции Вадим Костюк подал необходимый для этого пакет документов – протокол заседания фракции, во время которого было принято решение о роспуске, и соответствующие заявления депутатов. Формально точку в этом вопросе мы поставим 25 марта. О роспуске фракции ОПЗЖ будет объявлено во время очередной сессии облсовета", – цитирует Соколового издание "Depo.Винница".

Заявление о самороспуске подписали семь депутатов (фракция в полном составе).

Контекст:

ОПЗЖ – пророссийская украинская партия, которую возглавляет кум президента РФ Виктор Медведчук (сейчас скрывается от украинских правоохранительных органов), многие ее члены – бывшие представители Партии регионов. 

15 марта стало известно, что Госбюро расследований Украины провело обыски у некоторых членов партии

Нардепу от ОПЗЖ Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене за поддержку российской агрессии и намерены объявить в международный розыск. По данным СМИ, Верховная Рада лишила его мандата.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Виктор Медведчук, Херсон, Винница, Винницкая область, Херсонская область, российская агрессия, война России против Украины, ОПЗЖ
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