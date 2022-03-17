В Виннице и Херсоне фракции ОПЗЖ объявили о самороспуске

Две фракции ОПЗЖ в местных советах объявили о самороспуске Фото: nikcenter.org

На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что глава фракции ОПЗЖ Юрий Стельмашенко "заявил о прекращении ее существования".

Кроме Стельмашенко, из фракции и партии ОПЗЖ вышли еще восемь депутатов: Игорь Житченко, Алексей Заболотный, Елена Мазур, Тигран Мкртчян, Алена Ротова, Константин Сивак, Наталья Устинова и Антон Хмаро. На сайте горсовета сказано, что в состав фракции входило 11 депутатов (это вторая по величине фракция совета).

"Теперь депутаты должны заявить о роспуске фракции на сессии горсовета", – отметили в пресс-службе мэрии.

Журналист Александр Рудоманов опубликовал в Facebook обращении фракции, подписанное Стельмашенко и Заболотным. В нем депутаты осуждают вооруженную агрессию России.

"Херсон – украинский по духу, мы не согласны служить другому государству", – говорится в заявлении.

Кроме того, о самороспуске объявила фракция ОПЗЖ в Винницком облсовете, заявил глава совета Вячеслав Соколовый.

"Председатель фракции Вадим Костюк подал необходимый для этого пакет документов – протокол заседания фракции, во время которого было принято решение о роспуске, и соответствующие заявления депутатов. Формально точку в этом вопросе мы поставим 25 марта. О роспуске фракции ОПЗЖ будет объявлено во время очередной сессии облсовета", – цитирует Соколового издание "Depo.Винница".

Заявление о самороспуске подписали семь депутатов (фракция в полном составе).