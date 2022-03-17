Гордон объяснил, как Байден должен разговаривать с Путиным

По словам журналиста, Россия понимает только язык силы.

"Президент США Байден должен четко сказать российскому лидеру, который является фашистом и руководителем фашистского государства: "Ты хочешь шантажировать нас ядерным оружием? Ты хочешь пытаться разговаривать с великой страной с позиции силы? Со страной, которая имеет такой оборонный бюджет и такое новейшее вооружение, а ты имеешь старую рухлядь и блеф? Так не будет! Если ты только будешь шантажировать США ядерным оружием, мы на тебя его сбросим и похороним тебя вместе с твоей фашисткой страной", – отметил Гордон.

По его мнению, именно так должен разговаривать "руководитель сверхдержавы".

"Только так, только этот язык он будет понимать", – добавил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО