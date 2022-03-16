Медведчук, возможно, скрывается у коллег из ОПЗЖ, правоохранители ищут его по всей Украине – СМИ

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

По информации "Украинской правды", 11 марта у правоохранителей была информация, что Медведчук покинул свой особняк, где отбывал домашний арест, ориентировочно 24 февраля – в первый день вторжения России в Украину. Нардеп выключил телефоны и не выходил на связь, говорят собеседники СМИ.

Сейчас он якобы скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины. В материале не уточняется, о каких именно представителях ОПЗЖ может идти речь.

Ищут Медведчука по всей стране, в частности в западных областях, поисками занимается специальная группа, в которую входят представители Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора, рассказали собеседники "Украинской правды".

По данным СМИ, правоохранители отрабатывали адрес нардепа Нестора Шуфрича на Закарпатье, усиленно мониторится пограничная зона. Пока поиски не дали результатов.

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