Медведчук, возможно, скрывается у коллег из ОПЗЖ, правоохранители ищут его по всей Украине – СМИ

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.
По информации "Украинской правды", 11 марта у правоохранителей была информация, что Медведчук покинул свой особняк, где отбывал домашний арест, ориентировочно 24 февраля – в первый день вторжения России в Украину. Нардеп выключил телефоны и не выходил на связь, говорят собеседники СМИ.
Сейчас он якобы скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины. В материале не уточняется, о каких именно представителях ОПЗЖ может идти речь.
Ищут Медведчука по всей стране, в частности в западных областях, поисками занимается специальная группа, в которую входят представители Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора, рассказали собеседники "Украинской правды".
По данным СМИ, правоохранители отрабатывали адрес нардепа Нестора Шуфрича на Закарпатье, усиленно мониторится пограничная зона. Пока поиски не дали результатов.
Война России против Украины. Главное
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").
21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда".