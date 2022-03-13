Шубохранилище, иконы и пулемет "Максим" – журналисты попали в дворец Медведчука. Фоторепортаж
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
На полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка.
Фото: slidstvo.info
На территории имения есть еще несколько домиков в разных стилях.
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
Внутренний телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни, даже "кинотеатр" и "колыба".
Фото: slidstvo.info
Картины и другие ценности просто лежат друг на друге.
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
Рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет "Максим", на котором указано, что это подарок Медведчуку от охранников и водителей в честь 50-летия в 2004 году.
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
Среди картин стоит игровой автомат Admiral XXXL.
Фото: slidstvo.info
Посуда элитной марки Hermes Paris, тарелки которой стоят сотни, а иногда и тысячи евро за единицу.
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
Знаменитое "шубохранилище" с несколькими десятками шуб и других элементов гардероба, а также с меховыми шапками.
Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info
В подвале лежат чемоданы Louis Vuitton (один из которых стоит около 400 тысяч гривен).
Журналисты проекта "Слідство.Інфо"
посетили дворец сбежавшего в неизвестном направлении
нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука недалеко от Пуща-Водицы. В имении около 2 тыс м² и более 100 помещений. В последнее время там шел ремонт
, поэтому внутри сейчас голые стены и деревянные балки. Но в глубине спрятаны ценные вещи и предметы роскоши – целые комнаты заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, портретами жены Медведчука Оксаны Марченко в золотых рамах, десятками шуб, меховых шапок и платьев. Активисты охраняют их от мародеров. Журналисты отмечают, что дворец находился в состоянии реконструкции, в нем не жили, а значит, вряд ли хранили здесь самые ценные вещи.