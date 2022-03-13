ГОРДОН
 
 
События

Шубохранилище, иконы и пулемет "Максим" – журналисты попали в дворец Медведчука. Фоторепортаж

Вчера 00.39
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" посетили дворец сбежавшего в неизвестном направлении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука недалеко от Пуща-Водицы. В имении около 2 тыс м² и более 100 помещений. В последнее время там шел ремонт, поэтому внутри сейчас голые стены и деревянные балки. Но в глубине спрятаны ценные вещи и предметы роскоши – целые комнаты заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, портретами жены Медведчука Оксаны Марченко в золотых рамах, десятками шуб, меховых шапок и платьев. Активисты охраняют их от мародеров. Журналисты отмечают, что дворец находился в состоянии реконструкции, в нем не жили, а значит, вряд ли хранили здесь самые ценные вещи.
Теги: Виктор Медведчук, икона, картина, дворец, Оксана Марченко, картины
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу G
Алеся БАЦМАН
Война России против Украины. Главное
Война России против Украины. Главное G
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS