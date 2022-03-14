Журналисты нашли "золотой вагон" Медведчука, который ему подарила на день рождения Марченко

Вагон-ресторан и "перрон" были накрыты маскировочной сеткой. На перроне есть рельсы, скамейки, часы и фонари. Над перроном – табличка с названием "станции" "Дальняя". На вагоне размещена табличка фирмы Pullman, которая производит люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. В поезде журналисты обнаружили зал на около 40 человек, несколько отдельных комнат, кухня, вип-купе и туалет. Также там есть стаканы с позолоченным гербом РФ. Они стоят около 5 тыс. грн за штуку. В целом в вагоне много элементов позолоты и бархата, в том числе и в туалете.

"Слідство.Інфо" выяснило, что вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года. Строитель Алексей, который был приобщен к изготовлению вагона, подтвердил, что это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия.

"Работа продолжалась около года. Дизайнеры срисовали этот вагон с эскизов нескольких вагонов Pullman, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников – одна фирма изготовляла крышу, другая – боковые панели, другие занимались отделкой. Все строители сдавали работу Оксане Марченко 1 августа 2021 года, за шесть дней до дня рождения Медведчука – этот ему был подарок от жены. Допускаю, что такие работы стоят сотни тысяч долларов, но точной суммы не знаю", – сказал он.

Алексей также рассказал, что под вагоном построили большую кухню и амбары для хранения продуктов.

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Видео: slidstvo info / YouTube



