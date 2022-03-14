ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты нашли "золотой вагон" Медведчука, который ему подарила на день рождения Марченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Вагон изготовили украинские мастера
Вагон изготовили украинские мастера
Фото: slidstvo.info

На территории усадьбы нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука журналисты "Слідство.інфо" обнаружили "перрон" и вагон-ресторан. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 13 марта.

Вагон-ресторан и "перрон" были накрыты маскировочной сеткой. На перроне есть рельсы, скамейки, часы и фонари. Над перроном – табличка с названием "станции" "Дальняя". На вагоне размещена табличка фирмы Pullman, которая производит люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. В поезде журналисты обнаружили зал на около 40 человек, несколько отдельных комнат, кухня, вип-купе и туалет. Также там есть стаканы с позолоченным гербом РФ. Они стоят около 5 тыс. грн за штуку. В целом в вагоне много элементов позолоты и бархата, в том числе и в туалете.

"Слідство.Інфо" выяснило, что вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года. Строитель Алексей, который был приобщен к изготовлению вагона, подтвердил, что это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия.

"Работа продолжалась около года. Дизайнеры срисовали этот вагон с эскизов нескольких вагонов Pullman, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников – одна фирма изготовляла крышу, другая – боковые панели, другие занимались отделкой. Все строители сдавали работу Оксане Марченко 1 августа 2021 года, за шесть дней до дня рождения Медведчука – этот ему был подарок от жены. Допускаю, что такие работы стоят сотни тысяч долларов, но точной суммы не знаю", – сказал он.

Алексей также рассказал, что под вагоном построили большую кухню и амбары для хранения продуктов.

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube


Контекст:

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что Медведчук покинул УкраинуГде сейчас находится Медведчук, неизвестно.

Информация о возможном отъезде Медведчука и Марченко появилась на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной и резкого обострения обстановки на Донбассе.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

Адвокат Камиль Кирпичев сообщил 21 февраля, что электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года. В пресс-службе ОПЗЖ утверждали, что нардеп выполняет требования закона и не покидал свой дом с мая прошлого года.

Теги: Виктор Медведчук, журналисты, вагоны, Оксана Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (51323)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (24957)
3
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (21915)
4
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (21806)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (20791)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (17920)
7
Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали (12939)
8
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера (8643)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS