ГБР изъяло оружие у нардепов от ОПЗЖ Рабиновича, Черного, Волошина. По данным СМИ, двое из них уехали из Украины

"В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большую сумму наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет", – говорится в сообщении.
Задекларированы ли деньги, найденные у нардепа, не уточняется.
Отмечается, что обыски проходили в рамках расследования неправомерных действий чиновников правоохранительных органов, которые помогли ряду лиц, включая нардепов, в незаконном пересечении границы.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По данным источника "Украинской правды", дело касается сотрудников Госпогранслужбы, которые, вероятно, способствовали нардепам в незаконном пересечении границы.
По словам собеседника УП, из упомянутых ГБР депутатов в Украине находится только Черный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще в середине февраля на фоне сообщений о планируемом вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и политиков уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".
Президент Украины Владимир Зеленский тогда призвал политиков и бизнесменов, уехавших за границу, вернуться в Украину. Некоторые из них вернулись в страну.
8 марта сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в комментарии "Украинской правде" сообщил, что находится за границей, но заявил, что ищет возможности вернуться в Украину. По словам нардепа, он сначала был на лечении в Израиле, а затем улетел на Кипр.