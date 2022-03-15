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ГБР изъяло оружие у нардепов от ОПЗЖ Рабиновича, Черного, Волошина. По данным СМИ, двое из них уехали из Украины

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ГБР сообщило, что нашло у Рабиновича три ружья и большую сумму денег
ГБР сообщило, что нашло у Рабиновича три ружья и большую сумму денег
Фото: zagittya.com.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые "незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большую сумму наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет", – говорится в сообщении.

Задекларированы ли деньги, найденные у нардепа, не уточняется.

Отмечается, что обыски проходили в рамках расследования неправомерных действий чиновников правоохранительных органов, которые помогли ряду лиц, включая нардепов, в незаконном пересечении границы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По данным источника "Украинской правды", дело касается сотрудников Госпогранслужбы, которые, вероятно, способствовали нардепам в незаконном пересечении границы.

По словам собеседника УП, из упомянутых ГБР депутатов в Украине находится только Черный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще в середине февраля на фоне сообщений о планируемом вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и политиков уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский тогда призвал политиков и бизнесменов, уехавших за границу, вернуться в Украину. Некоторые из них вернулись в страну.

8 марта сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в комментарии "Украинской правде" сообщил, что находится за границей, но заявил, что ищет возможности вернуться в Украину. По словам нардепа, он сначала был на лечении в Израиле, а затем улетел на Кипр.

Теги: оружие, Вадим Рабинович, депутаты, граница, Госпогранслужба, народные депутаты, деньги, Олег Волошин, Виктор Черный, ОПЗЖ, ГБР
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