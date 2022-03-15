Четыре нардепа от ОПЗЖ вышли из фракции

Он опубликовал фото объявления спикера Рады, согласно которому депутаты Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар написали заявление о выходе из фракции.

"Ждем остальные заявления", – добавил Геращенко.

Эту информацию подтвердили "Радіо Свобода" в ОПЗЖ.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что выход Столара и Абрамовича – "ответ депутатов-беглецов на то, что политсовет под председательством Юрия Бойко на период военного времени подчинил руководство фракции и партии оставшимся в Украине".

Фельдман, по информации Шуфрича, вышел из фракции из личных соображений. Он находится в Украине.

Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву сегодня лишили мандата.

Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление сопредседателя партии Юрия Бойко, что депутаты, которые "испугались, проявили слабость и вышли из фракции, по сути, предали своих избирателей, товарищей, – они будут исключены из партии".

Он также заявил, что в стране "безосновательно подвергаются репрессиям многие члены ОПЗЖ", хотя члены партии "остаются патриотами Украины... продолжают работать, помогать людям преодолевать последствия вторжения российских войск и гуманитарной катастрофы".

На сайте ОПЗЖ в последние дни опубликовано много новостей о той или иной помощи переселенцам, волонтерам и военным, но в очень немногих из них упоминается причина – военное вторжение России и обстрелы российскими войсками мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)