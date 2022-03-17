Кремлевская тактика террора провалится так же, как и тактика блицкрига, вопрос в цене, которую Украина заплатит – Резников

"После провала тактики блицкрига Кремль со своими генералами перешли к тактике террора – с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. Уверяю вас, эта тактика так же терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую Украина заплатит", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что оккупанты совершают настоящий акт геноцида в Мариуполе, его стирают с лица земли авиацией, ракетами и артиллерией. Местные власти оценивают потери гражданских в 20 тыс. человек, и это число растет ежеминутно.

"Война против Украины – это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы – ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины наши люди борются против зверей в машинах", – подчеркнул Резников.

Он напомнил, что Россия уже потеряла больше солдат, чем за две чеченские войны – более 13 тысяч военных, включая нескольких генералов, более 400 танков и 1200 бронемашин, 80 самолетов и почти 100 вертолетов.

Но, подчеркнул министр, последствия преступных действий российских оккупантов на атомных электростанциях могут быть катастрофическими. Кроме того, уже 3 млн беженцев из Украины спасаются в соседних странах, а их может быть в несколько раз больше.

"Цель России – уничтожить свободный мир, олицетворением которого является НАТО и ЕС. Только вопрос времени, когда Россия нанесет удар по нейтральной стране или стране НАТО в Европе. Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение. Время слов, деклараций, оглашения намерений прошло. Настало время действий. Сейчас время сильных решений, которые сформируют новый мировой порядок. Основанный на праве, гуманизме, правде и справедливости. Где террористы и тираны не смогут диктовать свободу", – резюмировал Резников.

Война России против Украины. Главное