Российские оккупанты убили уже 103 украинских ребенка – Венедиктова

Венедиктова: Захватчики убивают не менее пяти наших детей в день Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"Захватчики убивают не менее пяти наших детей в день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные – в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов", – отметила она.

По данным Офиса генпрокурора, российские войска разбомбили более 400 учебных заведений. 59, как сообщила Венедиктова, "стерты с лица земли".

Генпрокурор пишет, что обратилась из-за этих фактов к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к спецпредставителю генсека ООН по вопросам насилия в отношении детей.

"Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное