Российские оккупанты убили уже 103 украинских ребенка – Венедиктова

"Захватчики убивают не менее пяти наших детей в день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные – в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов", – отметила она.
По данным Офиса генпрокурора, российские войска разбомбили более 400 учебных заведений. 59, как сообщила Венедиктова, "стерты с лица земли".
Генпрокурор пишет, что обратилась из-за этих фактов к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к спецпредставителю генсека ООН по вопросам насилия в отношении детей.
"Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине", – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное
14 марта в Офисе генпрокурора сообщали, что больше всего пострадавших от российской агрессии детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.
По данным ЮНИСЕФ на 15 марта, с начала массового военного вторжения РФ Украину покинули более 1,5 млн детей.