"Українська лють". Соловий после нападения РФ на Украину перепела итальянскую Bella Ciao. Аудио

Соловий: І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі Фото: soloviyka / Instagram

На своем канале в YouTube артистка разместила слова украинской версии песни, написанные ею самой. Артистка посвятила композицию ВСУ, которые "безжально мочать проклятих катів".

Одного ранку, ще й на світанку,

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ніхто не думав, ніхто не бачив,

Яка насправді бува українська лють.

Катів проклятих безжально мочим –

Тих, хто на на нашу землю пруть.

В теробороні найкращі хлопці,

Самі герої воюють у наших ЗСУ.

І джавеліни, і байрактари

За Україну б'ють русню.

А наші люди, а українці

Проти русні об´єднали вже цілий світ.

І скоро зовсім русні не буде,

А буде мир на всій землі.

Война России против Украины. Главное (обновляется)