"Українська лють". Соловий после нападения РФ на Украину перепела итальянскую Bella Ciao. Аудио

На своем канале в YouTube артистка разместила слова украинской версии песни, написанные ею самой. Артистка посвятила композицию ВСУ, которые "безжально мочать проклятих катів".
Одного ранку, ще й на світанку,
Земля здригнулась і враз закипіла наша кров.
Ракети з неба, колони танків
І заревів старий Дніпро.
Ніхто не думав, ніхто не бачив,
Яка насправді бува українська лють.
Катів проклятих безжально мочим –
Тих, хто на на нашу землю пруть.
В теробороні найкращі хлопці,
Самі герої воюють у наших ЗСУ.
І джавеліни, і байрактари
За Україну б'ють русню.
А наші люди, а українці
Проти русні об´єднали вже цілий світ.
І скоро зовсім русні не буде,
А буде мир на всій землі.
Война России против Украины. Главное (обновляется)