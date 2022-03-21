Оккупанты захватили гуманитарный груз в Харьковской области, утеряна связь с шестью людьми – Зеленский

Зеленский: Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их освобождать Фото: president.gov.ua

"Российские войска захватили нашу колонну, наш гуманитарный груз для города Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что 20 марта в Украине работали только четыре гуманитарных коридора, хотя анонсировались семь. Всего эвакуировано 7295 человек. Почти 4 тыс. мариупольцев за день прибыли в Запорожье.

"Завтра утром (21 марта. – "ГОРДОН") готовимся направить в Мариуполь новые автобусы, чтобы продолжить эту важную миссию. Более 3 тыс. человек спасли в Киевской области", – отметил он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube