Верещук: По маршруту гумкоридора из Харьков есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути. Прошу срочно распространить эту информацию. Ответственным лицам принять меры безопасности", – заявила она.

Верещук призвала российскую сторону прекратить провокации и "циничные нарушения международного гуманитарного права".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 20 марта Верещук сообщала, что на сегодня, 20 марта, в Украине согласованы семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. В частности, была запланирована отправка грузов для жителей города Волчанск, поселков Рогань и Новая Рогань.

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.

По данным на 18 марта, за время работы гуманитарных коридоров эвакуировали более 180 тыс. украинцев. 19 марта эвакуировали еще более 6 тыс. украинцев.