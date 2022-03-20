В Украине 19 марта эвакуировали более 6 тыс. граждан. Большинство – из Мариуполя

Из Донецкой области эвакуировали 4128 жителей Мариуполя, из которых 1172 – дети, они добрались до Запорожья. Также почти 500 мариупольцев были перевезены микроавтобусами из Мангуша в Бердянск.

В Киевской области эвакуировали 1820 человек (из Бервицы – 500 человек, из Бучи – 320 человек, из Богдановки – 1000 человек).

Из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и сегодня, 20 марта, вновь приступят к эвакуации.

Из Луганской области вывезли 675 человек (из Лисичанска и Северодонецка – по 160 человек, из Рубежного – 45 человек, из Попасной – 310 человек). В эти города были доставлены гуманитарные грузы.

Вместе с тем, 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Херсонской области были остановлены оккупационными войсками на полпути.

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