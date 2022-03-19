Зеленский: Благодаря гуманитарным коридорам спасли более 180 тыс. украинцев

Он сообщил, что 18 марта в Украине работало семь гуманитарных коридоров, из них шесть – в Сумской области, один – в Донецкой области.

"Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек. Всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасены более 180 тыс. украинцев, доставлены сотни тонн самых необходимых продуктов", – рассказал президент.

Он обратил внимание, что оккупанты продолжают блокировать доставку гуманитарных грузов в большинство осажденных городов.

"Это совершенно сознательная тактика, – убежден президент. – У них есть четкий приказ сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в "аргумент" для украинцев сотрудничать с оккупантами".

Зеленский подчеркнул, что блокирование городов – это военное преступление.

"Они будут за это отвечать. 100%. Каждый российский деятель, отдающий такие приказы, и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет установлен. И получит принудительный билет в один конец в Гаагу. В город, где расположен Международный уголовный суд", – сказал президент.

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