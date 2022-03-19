Зеленский: Благодаря гуманитарным коридорам спасли более 180 тыс. украинцев

Он сообщил, что 18 марта в Украине работало семь гуманитарных коридоров, из них шесть – в Сумской области, один – в Донецкой области.
"Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек. Всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасены более 180 тыс. украинцев, доставлены сотни тонн самых необходимых продуктов", – рассказал президент.
Он обратил внимание, что оккупанты продолжают блокировать доставку гуманитарных грузов в большинство осажденных городов.
"Это совершенно сознательная тактика, – убежден президент. – У них есть четкий приказ сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в "аргумент" для украинцев сотрудничать с оккупантами".
Зеленский подчеркнул, что блокирование городов – это военное преступление.
"Они будут за это отвечать. 100%. Каждый российский деятель, отдающий такие приказы, и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет установлен. И получит принудительный билет в один конец в Гаагу. В город, где расположен Международный уголовный суд", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией.
Первая успешная эвакуация состоялась 8 марта. Из Сум в Полтаву тогда вывезли около 1 тыс. человек. С 8 марта эвакуация проходит практически ежедневно, в основном людей эвакуируют из Киевской, Донецкой, Луганской, Сумской областей.
По данным Организации Объединенных Наций, из-за нападения России свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев. Около 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще 3,2 млн человек выехали за границу.