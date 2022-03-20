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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня в Украине заработает семь гуманитарных коридоров

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Сегодня украинцев будут эвакуировать из Мариуполя, Харькова и городов Киевской области
Сегодня украинцев будут эвакуировать из Мариуполя, Харькова и городов Киевской области
Фото: Людмила Денісова / Facebook

На сегодня, 20 марта, в Украине согласованы семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, который транслировался в ее Facebook.

В частности, будет работать эвакуационный коридор Мариуполь – Запорожье. Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30. Отправление в Запорожье планируется в 11.00.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.

В Бердянске Запорожской области продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев. Адреса для дозаправки:

  • улица Кабельщиков, 132а;
  • улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Эвакуационные коридоры в Киевской области:

  • Бобрик – Бровары (место сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2);
  • Тарасовка – Бровары (место сбора – улица 9-го января, 6);
  • Бородянка – Белая Церковь (место сбора – улица Центральная, 331).

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для жителей города Волчанск, поселков Рогань и Новая Рогань.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/videos/941163626545002/

Контекст:

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.

По данным на 18 марта, за время работы гуманитарных коридоров эвакуировали более 180 тыс. украинцев. 19 марта эвакуировали еще более 6 тыс. украинцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, Донецкая область, Мариуполь, Киевская область, Бердянск, эвакуация, гуманитарный коридор, Бровары, Ирина Верещук, Бородянка
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