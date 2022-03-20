Сегодня в Украине заработает семь гуманитарных коридоров

В частности, будет работать эвакуационный коридор Мариуполь – Запорожье. Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30. Отправление в Запорожье планируется в 11.00.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.
В Бердянске Запорожской области продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев. Адреса для дозаправки:
Эвакуационные коридоры в Киевской области:
Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для жителей города Волчанск, поселков Рогань и Новая Рогань.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.
По данным на 18 марта, за время работы гуманитарных коридоров эвакуировали более 180 тыс. украинцев. 19 марта эвакуировали еще более 6 тыс. украинцев.