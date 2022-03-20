Сегодня в Украине заработает семь гуманитарных коридоров

Сегодня украинцев будут эвакуировать из Мариуполя, Харькова и городов Киевской области Фото: Людмила Денісова / Facebook

В частности, будет работать эвакуационный коридор Мариуполь – Запорожье. Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30. Отправление в Запорожье планируется в 11.00.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.

В Бердянске Запорожской области продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев. Адреса для дозаправки:

улица Кабельщиков, 132а;

улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Эвакуационные коридоры в Киевской области:

Бобрик – Бровары (место сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2);

Тарасовка – Бровары (место сбора – улица 9-го января, 6);

Бородянка – Белая Церковь (место сбора – улица Центральная, 331).

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для жителей города Волчанск, поселков Рогань и Новая Рогань.

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