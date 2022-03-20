На оккупированной части Харьковской области исчезла колонна с гуманитарной помощью – глава обладминистрации

"Гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно не подконтрольную нам территорию, связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом президента, с вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение [колонны]", – написал он.
Синегубов предположил, что колонна находится под контролем оккупационных войск.
"Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей", – подчеркнул глава обладминистрации.
Он рассказал, что еще одна колонна отправилась по гуманитарному коридору в Малую Рогань под Харьковом.
"Нас информировали о провокациях, так и случилось: оккупанты "зеленые коридоры" сорвали. Поэтому было принято решение разгрузить помощь в другом месте", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное
Верещук говорила, что на 20 марта в Украине согласованы семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. В частности, была запланирована отправка грузов для жителей Харьковской области – города Волчанска, поселков Рогань и Новая Рогань.
Позже вице-премьер заявила о признаках подготовки россиянами к захвату гуманитарной колонны по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань.
В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.
По данным на 18 марта, за время работы гуманитарных коридоров эвакуировали более 180 тыс. украинцев. 19 марта эвакуировали еще более 6 тыс. украинцев.