На оккупированной части Харьковской области исчезла колонна с гуманитарной помощью – глава обладминистрации

"Гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно не подконтрольную нам территорию, связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом президента, с вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение [колонны]", – написал он.

Синегубов предположил, что колонна находится под контролем оккупационных войск.

"Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей", – подчеркнул глава обладминистрации.

Он рассказал, что еще одна колонна отправилась по гуманитарному коридору в Малую Рогань под Харьковом.

"Нас информировали о провокациях, так и случилось: оккупанты "зеленые коридоры" сорвали. Поэтому было принято решение разгрузить помощь в другом месте", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное

Верещук говорила, что на 20 марта в Украине согласованы семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. В частности, была запланирована отправка грузов для жителей Харьковской области – города Волчанска, поселков Рогань и Новая Рогань.

Позже вице-премьер заявила о признаках подготовки россиянами к захвату гуманитарной колонны по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань.