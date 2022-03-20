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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной части Харьковской области исчезла колонна с гуманитарной помощью – глава обладминистрации

20 марта было согласовано семь гуманитарных коридоров
20 марта было согласовано семь гуманитарных коридоров
Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Telegram

20 марта пропала связь с колонной, которая везла гуманитарную помощь в Волчанск Харьковской области. Об этом в Telegram проинформировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно не подконтрольную нам территорию, связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом президента, с вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение [колонны]", – написал он.

Синегубов предположил, что колонна находится под контролем оккупационных войск.

"Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей", – подчеркнул глава обладминистрации.

Он рассказал, что еще одна колонна отправилась по гуманитарному коридору в Малую Рогань под Харьковом.

"Нас информировали о провокациях, так и случилось: оккупанты "зеленые коридоры" сорвали. Поэтому было принято решение разгрузить помощь в другом месте", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное

Верещук говорила, что на 20 марта в Украине согласованы семь гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. В частности, была запланирована отправка грузов для жителей Харьковской области – города Волчанска, поселков Рогань и Новая Рогань.

Позже вице-премьер заявила о признаках подготовки россиянами к захвату гуманитарной колонны по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань.

Контекст:

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.

По данным на 18 марта, за время работы гуманитарных коридоров эвакуировали более 180 тыс. украинцев. 19 марта эвакуировали еще более 6 тыс. украинцев.

Теги: Россия, война, оккупация, Харьковская область, эвакуация, маршрут, автобус, гуманитарный коридор, гуманитарная помощь, вторжение, Волчанск, украинцы, война России против Украины, грузовик, Олег Синегубов
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