Бульвар Шоубиз
 
18 марта, 2022
 
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65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн

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Кунис и Катчер: Наша работа еще не завершена, поэтому мы повышаем цель до $40 млн
Кунис и Катчер: Наша работа еще не завершена, поэтому мы повышаем цель до $40 млн
Фото: aplusk / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем, американским актером Эштоном Катчером собрали уже $30 млн благотворительных средств, которые направят в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом супруги заявили 17 марта, записав видеообращение. Ролик опубликован на странице Катчера в Instagram.

Сбор средств проводится на платформе GoFundMe. 11 марта пара заявила, что им удалось собрать за две недели $20 млн, но они рассчитывают получить еще $10. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты заявили, что им удалось достичь поставленной цели благодаря своим поклонникам.

"Две недели назад мы попросили вас присоединиться к нам, и более 65 тыс. из вас пожертвовали все, что могли. Теперь с вашей помощью мы достигли нашей цели в $30 млн. Наша работа еще не завершена, поэтому мы повышаем цель до $40 млн. Поскольку финансирование продолжает поступать, мы будем относиться к каждому доллару так, как если бы он был пожертвован из нашего кармана, с уважением и честью за работу, которая была потрачена на его заработок", – заявили артисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году она вышла замуж за Катчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).

Кроме Кунис и Катчера, сбор средств для оказания помощи Украине объявила бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери. Собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, которые воюют на передовой.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Мила Кунис, Эштон Катчер
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