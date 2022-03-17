65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн

Сбор средств проводится на платформе GoFundMe. 11 марта пара заявила, что им удалось собрать за две недели $20 млн, но они рассчитывают получить еще $10. От себя супруги пожертвовали $3 млн.
По состоянию на 17 марта артисты заявили, что им удалось достичь поставленной цели благодаря своим поклонникам.
"Две недели назад мы попросили вас присоединиться к нам, и более 65 тыс. из вас пожертвовали все, что могли. Теперь с вашей помощью мы достигли нашей цели в $30 млн. Наша работа еще не завершена, поэтому мы повышаем цель до $40 млн. Поскольку финансирование продолжает поступать, мы будем относиться к каждому доллару так, как если бы он был пожертвован из нашего кармана, с уважением и честью за работу, которая была потрачена на его заработок", – заявили артисты.
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Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
В 2015 году она вышла замуж за Катчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).
Кроме Кунис и Катчера, сбор средств для оказания помощи Украине объявила бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери. Собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, которые воюют на передовой.