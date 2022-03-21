Обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве. Количество погибших увеличилось до восьми

Ранее было известно о четырех погибших.
В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.
В результате обстрела и возникшего пожара разрушен торгово-равзлекательный центр. Кроме того, повреждены автомобили и окна в домах, которые находятся рядом.
Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram, что на месте обстрела продолжают работать спасатели и медики.
В администрации отметили, что Киев продолжает держать оборону, в городе строят фортификационные сооружения.
"Враг каждый день наносит удары по Киеву. Горожане должны быть максимально осторожны. Призываем не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – посоветовали в КГГА.
Оккупанты обстреляли ТРЦ около 23.00 20 марта. В результате обстрела загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. К тушению пожара было привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.