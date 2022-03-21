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Обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве. Количество погибших увеличилось до восьми

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела Подольского района Киева
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела Подольского района Киева
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами Подольского района Киева, который произошел вечером 20 марта, погибло восемь человек, сообщил Офис генпрокурора Украины в Telegram.

Ранее было известно о четырех погибших

В ведомстве уточнили, что это предварительная информация. 

В результате обстрела и возникшего пожара разрушен торгово-равзлекательный центр. Кроме того, повреждены автомобили и окна в домах, которые находятся рядом. 

Правоохранители начали уголовное  расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram, что на месте обстрела продолжают работать спасатели и медики.

В администрации отметили, что Киев продолжает держать оборону, в городе строят фортификационные сооружения.

"Враг каждый день наносит удары по Киеву. Горожане должны быть максимально осторожны. Призываем не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – посоветовали в КГГА.  

Оккупанты обстреляли ТРЦ около 23.00 20 марта. В результате обстрела загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. К тушению пожара было привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. 

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора
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