Обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве. Количество погибших увеличилось до восьми

Ранее было известно о четырех погибших.

В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.

В результате обстрела и возникшего пожара разрушен торгово-равзлекательный центр. Кроме того, повреждены автомобили и окна в домах, которые находятся рядом.

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram, что на месте обстрела продолжают работать спасатели и медики.

В администрации отметили, что Киев продолжает держать оборону, в городе строят фортификационные сооружения.

"Враг каждый день наносит удары по Киеву. Горожане должны быть максимально осторожны. Призываем не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – посоветовали в КГГА.

Оккупанты обстреляли ТРЦ около 23.00 20 марта. В результате обстрела загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. К тушению пожара было привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

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